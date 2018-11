Iran: Wirtschaftskrieg, Stufe zwei

Trump verfügt weitere harte Sanktionen gegen Teheran. Die iranischen Hardliner werden mit militärischer Aufrüstung reagieren. Ist das im Sinne Israels?

Iran hatte seit dem August Zeit, sich auf die zweite Welle amerikanischer Sanktionen vorzubereiten, die nun, am 4. November in Kraft treten werden. Die neue Sanktionswelle wird schärfer sein als die vorausgegangene vom August, weil sie die Erdölexporte Irans betrifft, die Transporte zur See sowie allen Handel in Dollar, Gold oder anderen Zahlungsmitteln über iranische und ausländische in Iran tätige Banken.

Die Gegenmassnahmen, die Iran traf, waren politischer und wirtschaftlicher Natur. Im Wirtschaftsbereich waren sie wenig erfolgreich, weil es Iran nicht gelang, die rapide Abwertung des Rials gegenüber dem Dollar in den Griff zu bekommen. Der Kurs wurde schliesslich freigegeben, und der Rial verlor fast die Hälfte seines bisherigen Wertes gegenüber dem Dollar, was zu einer starken Teuerung der Lebenshaltungskosten führte. Die Bevölkerung wurde zunehmend unzufrieden und demonstrierte gegen die iranische Wirtschaftspolitik. Das Parlament zwang…..