Einsatzregeln für die Truppen an der US-mexikanischen Grenze ein Spiegelbild der IDF im Gaza

Donald Trumps Plan, zwischen 5.200 und 15.000 aktive US-Soldaten an die Grenze zu entsenden hat gemischte Reaktionen innerhalb der Vereinigten Staaten ausgelöst. Jedoch hat Trumps neuere Ankündigung, dass bewaffnete US-Soldaten angewiesen wurden, alle Migranten ins Visier zu nehmen, die Steine werfen, als ob sie Gewehre abfeuern würden, eine noch größere Bandbreite von Reaktionen hervorgerufen.

Am Donnerstagnachmittag sagte Trump in einer Rede, dass “Jeder (in der Karawane), der Steine wirft, wie sie es in Mexiko gegen das Militär oder die Polizei getan haben und diese teilweise auch schwer verletzt haben, werden wir diese wie eine Schusswaffe betrachten.” Wir werden das nicht hinnehmen. Sie wollen Steine auf unser Militär werfen, unser Militär schlägt zurück.

Trumps Ankündigung löste in den US-Medien und bei einigen US-Veteranen erhebliche Empörung aus, einige bezeichneten diese als Entstehung neuer Kriegsverbrechen. In Ländern wie Israel, wo die Israelischen Streitkräfte (IDF) unter dem Vorwand des Steinwurfs “Unruhen” sowie friedliche Proteste mit scharfer Munition austragen, ist sie jedoch längst Standard.

Nirgendwo war dies so wahr wie in der Antwort der IDF auf den Großen Rückmarsch in Gaza, der im März dieses Jahres begann. Die Proteste – mit dem Ziel, Israel unter Druck zu setzen, seine jahrzehntelange Blockade der palästinensischen Enklave zu beenden und den palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihr Heimatland zu ermöglichen – obwohl alle Demonstranten unbewaffnet waren wurden sie von der IDF mit einer brutalen Gewaltanwendung beantwortet. Seit Beginn der regulären Proteste wurden mindestens 210 unbewaffnete Palästinenser getötet und über 22.000 verletzt, viele von ihnen von IDF-Soldaten erschossen.

Viele derjenigen, die von der IDF in Gaza erschossen und getötet wurden, waren nicht an Steinwürfen beteiligt, während andere nicht einmal Demonstranten waren, sondern Ärzte, Journalisten und sogar Kinder. Im Gegensatz dazu wurde in den fast acht Monaten des Großen Rückmarsches nur ein IDF-Soldat getötet.

In den meisten Fällen hat die IDF ihre Maßnahmen damit begründet, dass sie Maßnahmen ergreift, um Verletzungen des Grenzzauns zu verhindern, die ihre Souveränität verletzen würden, und um israelische Zivilisten in der Nähe der Grenze zu schützen. Die IDF hat die Proteste auch mit “terroristischen Aktivitäten unter dem Deckmantel von Volksprotesten mit Frauen, Kindern und Erwachsenen” verglichen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Regeln der IDF für das Engagement in Gaza verteidigt.



Der Ton von Netanyahus Rhetorik hat wenig oder gar keinen Unterschied zwischen Gaza und afrikanischen Einwanderern gemacht, wobei der israelische Führer beide “illegale Eindringlinge” genannt hat, die den Status Israels als jüdischer Ethnostaat bedrohen. Solche Bemerkungen ähneln denen von Trump, der Anfang des Jahres warnte, dass illegale Einwanderer aus Mittelamerika versuchten, “in unser Land zu strömen und es zu befallen”.

Die Trump-Administration hat insbesondere die harte Reaktion der IDF auf die Proteste in Gaza unterstützt. Trumps Botschafter in Israel und ehemaliger Personalanwalt David Friedman nannte die Gewaltanwendung der IDF “absolut angemessen”. Er erklärte auch, dass die Demonstranten im Gazastreifen “Feinde sind, die darauf aus sind, israelische Bürger zu ermorden” und daher nicht “freien Zugang zum Grenzübertritt” haben dürfen.

Diese Rhetorik spiegelt Trumps jüngste Äußerungen wider, dass Migranten innerhalb der Karawane mit der mittelamerikanischen Straßenbande MS-13 und unbekannten “Nahostern” in Verbindung gebracht werden.

Am 23. Oktober sagte Trump zu Reportern:

Nimm deine Kamera, gehe in die Mitte [der Karawane] und siehe. Du wirst MS-13 finden, du wirst Nahostler finden, du wirst alles finden.”

Gewehre gegen Steine

Schon vor Beginn des Großen Rückmarsches in diesem Jahr haben israelische Streitkräfte lange mit scharfer Munition reagiert, nachdem im Gaza-Streifen angeblich mit Steine geworfen wurde. So hat die IDF im vergangenen Jahr mehrere Protestler erschossen.



Mediziner evakuieren einen verwundeten Jungen, während andere vor israelischen Truppen nahe der Gaza-Grenze zu Israel in Deckung gehen, 24. August 2018. Adel Hana | AP AP

Das selbe gilt seit langem im besetzten Westjordanland. Vor weniger als zwei Wochen, am 24. Oktober, schossen und töteten israelische Soldaten den 21-jährigen Mohammed Bsharat im Dorf Tamoun im Westjordanland, weil er angeblich Steine als Reaktion auf eine IDF-Razzia auf der Suche nach “illegalen Waffen” geworfen hatte. Fünf weitere Palästinenser wurden ebenfalls erschossen. Anfang dieses Jahres, im Juni, wurde der 21-jährige Izzideen Tamimi, ein Verwandter der palästinensischen Widerstandsikone Ahed Tamimi, von IDF-Soldaten erschossen.

Trump und die inländischen Militarisierung

Das behandeln von Steine werfenden Palästinenser wird in Israel von der IDF schon seit Jahren mit scharfer Munition beantwortet.

Noch wichtiger ist, dass die USA solche IDF-ähnlichen Regeln für das Engagement gegen unbewaffnete Personen aufstellen, was wahrscheinlich zu mehreren Konsequenzen führen wird. Erstens wird sie die brutale Unterdrückung der Proteste im besetzten Westjordanland und Gazastreifen durch Israel weiter legitimieren. Zweitens, die Erlaubnis, dass US-Soldaten auf unbewaffnete Zivilisten schießen können, stellt einen gefährlichen Präzedenzfall für zukünftige Regierungsreaktionen auf innere Unruhen dar, sowohl an der Grenze als auch innerhalb des Landes, und fördert den beunruhigenden Trend, dass die Grenze zwischen der militärischen und der inländischen Polizei immer weiter verwischt wurde. Drittens, wie in Gaza, werden viele verzweifelte und hilflose Menschen wahrscheinlich sterben.

Angesichts der Tatsache, dass sich die US-Regierung bewusst ist, dass die Migrantenkarawane wenig Bedrohung darstellt und dass die meisten ihrer Mitglieder es wahrscheinlich nicht einmal bis zur US-Grenze schaffen werden, scheint ein gefährliches Motiv hinter Trumps neuen Einsatzregeln und der erheblichen Militarisierung der US-Grenze das grüne Licht zu sein, das das US-Militär als Militärpolizei im IDF-Stil zu fungieren, wenn die nächste “Bedrohung” auftritt, sei es “ausländische Invasoren” oder “innere Feinde”.