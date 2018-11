Ein Wort zum Eisberg: Kino, Popcorn und Tittytainment

Damit der Raubzug des Kapitals ungestört fortgesetzt werden kann, wird die Bevölkerung mit Belanglosigkeiten und trivialer Unterhaltung berieselt, um sie gedanklich ruhigzustellen und vom politischen Widerstand abzuhalten. Das Konzept des Tittytainment funktioniert.

Foto: Christian Wiediger (Unsplash.com)

Gehen Sie ins Kino? Ich schon. Mögen Sie Popcorn? Ich nicht. In den meisten Kinos gibt es die Maiskörner, die sich durch Erhitzten gigantisch aufblähen, in riesigen Tüten und noch riesigeren Mengen. Offenbar gehört das Zeug zwingend dazu, wenn der Kinogänger auf die Leinwand glotzt.

Dem Popcorn ist es einerlei. Ob Agententhriller, Science-Fiction-Movie oder Gruselschocker: Die eine Hälfte des leicht klebrigen Snacks, von Zweckoptimisten Nahrungsmittel genannt, landet zwischen den Zähnen der Konsumenten, die andere Hälfte auf dem Fußboden. Irgendeine Putzfrau, die sich von ihrem Lohn kaum die Kinokarte leisten kann, wird den Dreck schon wegmachen.

Links, rechts und in der Mitte wird gekaut. Dazu genießt der gesundheitsbewusste Kinogänger für wenige Sekunden einen überteuerten Smoothie, diesen frisch gepressten und unheimlich gesunden Schluck Vitalität und Natürlichkeit, während sich die Generation Ü50, sozialisiert mit Currywurst, paniertem Schweinekotelett und in Fett ertränkten Pommes, wie zu wildesten Teenagerzeiten in zwei, drei schnellen Zügen eine viel zu kalte Coke in den Organismus schüttet und die zermahlenen Reste des Popcorns, die sich in den Zahnlücken festsetzen, runterspült.

Tittytainment

Am Ende sind viele glückliche Gesichter zu sehen, selbst wenn der Streifen…..