Der Kollaps des US-Dollar-Bankensystems kommt: Staaten kaufen Gold!

Gold- und SIlberbarren, Bildquelle: Wikimedia Commons, Gold&Co Goldankauf Wien, Bildlizenz: CC-BY-SA 4.0

Es ist unübersehbar: Überall auf der ganzen Welt kaufen Zentralbanken der Staaten fieberhaft Gold und lagern es in ihren Tresoren ein. Der Grund: Was schon lange in der Luft liegt, nämlich dass auf die eine oder andere Weise das Gesamtpaket an Staatsüberschuldung, wirtschaftlicher Unsicherheit, Handelskriegen, aufstrebende Volkswirtschaften der Schwellenländer, die globale Migrationsagenda und der militärische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Niedergang des „Westens“ überall für wachsende Unsicherheit sorgt. Die „emerging economies“ wittern kommendes Unheil, wollen nicht in den Strudel gezogen werden und wenden sich von der erodierenden Weltleitwährung Dollar ab – und jenem Geld zu, was noch nie seinen Wert verloren hat: Gold.

Ungarn, Polen, Russland, China, Indien, die Türkei und Saudi-Arabien horten Gold, sagt Wladimir Rozhankovsky, LIFA, Experte des International Financial Center. Es sind noch sehr viel mehr Länder: Kasachstan kauft immer weiter Gold, sogar Venezuela hat seine Goldreserven wieder um 3,7 Tonnen auf 191,3 Tonnen aufgestockt. Die Inselgruppe Curacao und St. Martin erscheinen sogar zum ersten Mal mit 13,1 Tonnen in der Top-100 der Goldbesitzerstaaten auf. Kolumbien hat die Zeichen der Zeit ebenfalls erkannt und 5,7 Tonnen eingekauft und steht nun bei 10,4 Tonnen.

Weitere Goldeinkäufer sind die Zentralbanken von Thailand, Tadschikistan, Ukraine, Frankreich, Serbien, Mexiko und Argentinien.

Die türkischen Goldbestände haben sich um satte 39 Tonnen……