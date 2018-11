Soros kooperiert mit Mastercard, um Geld an Migranten zu verteilen

Der milliardenschwere Investor George Soros hat wiederholt Gerüchte bestritten, dass er zur Finanzierung der Migrantenkarawanen beiträgt, die von Honduras und Guatemala über Mexiko nach oben ziehen, um schließlich die USA zu erreichen.

Foto: Norwegian Mission to the UN, https://www.flickr.com/photos/norwayun/4798738099/in/photostream/

Aber das wird sich bald ändern, denn der Gründer der “Open Society”, der bekanntlich einen Großteil der Opposition gegen Trump SCOTUS Pick Brett Kavanaugh finanziert hat, kooperiert jetzt mit Mastercard, um Geld (in Form von “Investitionskapital”) an Migranten, Flüchtlinge und “andere, die in ihren Gemeinschaften weltweit kämpfen”. So Reuters. Durch diese Partnerschaft bietet Soros Migranten und Flüchtlingen, die in die USA und nach Europa einreisen wollen, effektiv eine offene finanzielle Unterstützung.

Die Partnerschaft zwischen Soros und Mastercard, die sie Humanity Ventures nennen, ist das Ergebnis einer Zusage, die Soros im September gemacht hat. Er will 500 Millionen Dollar auszugeben, um “die Herausforderungen für Migranten und Flüchtlinge”.

Soros und Mastercard erklärten, dass die staatlichen Hilfsprogramme nicht ausreichen, um die Probleme der Flüchtlinge zu lösen, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Problem handelt, die nun der Privatsektor muss.

“Migranten werden in ihren Gastgemeinden oft in ein Leben der Verzweiflung gezwungen, weil sie keinen Zugang zu Finanz-, Gesundheits- und Regierungsdienstleistungen erhalten”, sagte Soros.

“Unsere potenziellen Investitionen in dieses Sozialunternehmen, gepaart mit der Fähigkeit von Mastercard, Produkte zu entwickeln, die gefährdeten Gemeinschaften dienen, können zeigen, wie privates Kapital eine konstruktive Rolle bei der Lösung sozialer Probleme spielen kann”, fügte er hinzu.

“Humanity Ventures soll profitabel sein, um die Beteiligung anderer Geschäftsleute zu fördern”, sagte Soros.

“Wir hoffen auch, Standards für die Praxis festzulegen, um sicherzustellen, dass Investitionen nicht die gefährdeten Gemeinschaften ausbeuten, denen wir dienen wollen.”

Dies geschieht, nachdem Master Card bereits 2016 zugegeben hat, dass sie Prepaid-Debitkarten an Migranten und Flüchtlinge verteilt hat, die durch Europa reisen, was das Unternehmen mit dem ausdrücklichen Segen der Europäischen Union und des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge tat.

Möglicherweise MSNBC und andere Liberale, die blind behaupten, dass Soros und sein Netzwerk von Non-Profit-Organisationen keine finanzielle Unterstützung für Migranten leisten, die sich nun aktuelle den USA nähern, sollten dies in Betracht ziehen, bevor sie mit ihren Leugnungen fortfahren.