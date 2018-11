PUTIN BESTÄTIGT RUSSISCHE “GLONASS”-SATELLITEN-STATION AUF KUBA

© РИА Новости / Сергей Гунеев

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bestätigt, dass Russland auf Kuba schon bald eine Messstation für das Navigationssystem GLONASS in Betrieb nehmen werde. Die Vorbereitungen zur Eröffnung und Inbetriebnahme laufen bereits.

In Kuba soll bis Ende April 2019 eine mobile Anlage für die Aufnahme von Daten russischer Beobachtungssatelliten stationiert werden, wie es in den Ausschreibungsunterlagen der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos heißt. „In diesem Teil der Versuchs- und Konstruktionsarbeiten sollen die folgenden Hauptaufgaben gelöst werden – Arbeiten zum Ausbau… eines mobilen Aufnahme- und Übermittlungskomplexes in der Republik Kuba“, heißt es in dem Dokument. Darin steht geschrieben, dass die mobile Anlage 2015 entwickelt wurde und ihre Tests absolviert hat. Die Aufstellung der Station und die Inbetriebnahme sollen bis zum 30. April 2019 abgeschlossen werden. Der Komplex soll Angaben von Beobachtungsapparaten wie Ressource-P und Kanopus-W, Kanopus-W-IK mit Infrarotkamera erhalten und sie über die Satelliten Lutsch im verschlüsselten Format nach Moskau übermitteln. Zudem will Roskosmos im kommenden Jahr stationäre Datenaufnahmestationen auf Tschukotka und in der Station Progress in der Antarktis einrichten.

Russland will auf Kuba eine Messstation für das Navigationssystem GLONASS aufstellen. Die Moskauer Technologiefirma NPK SPP hat einen entsprechenden Vertrag mit dem Partner Gruppe Geocuba geschlossen, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag mitteilte.

