Youtuber zeigt Kindern, wie man mit Glücksspiel reich wird

Fragt man einen durchschnittlichen, zehnjährigen Jungen, was er am liebsten in seiner Freizeit macht, bekommt man derzeit vermutlich folgende Antwort: „Fortnite“ spielen, das aktuell beliebteste Videospiel, auch auf der Streaming-Plattform Twitch.tv, wo Gamer live zocken und ihnen weltweit Millionen von Menschen zusehen. Der Streamer Ninja, der dank „Fortnite“ zum Star wurde, brach im April den Zuschauer-Rekord: Seinen Stream guckten gleichzeitig mehr als 667.000 Menschen – viele davon Kinder.

Auch Deutschland hat so einen Star. Er nennt sich MontanaBlack und ist zwar schon lange auf Twitch und auf YouTube unterwegs, aber auch er hatte seinen Durchbruch mit „Fortnite“. MontanaBlack hat aktuell 1,2 Millionen…….