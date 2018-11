Warum brauchen wir einen nationalen Sicherheitsstaat?

Angesichts Präsident Trumps impulsiver Entscheidung, plötzlich 5.200 bewaffnete US-Soldaten an die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu entsenden, um einige tausend Frauen und Kinder und andere daran zu hindern, in den Vereinigten Staaten den Flüchtlingsstatus zu erlangen, zu dem ausländische Bürger nach US-Recht berechtigt sind, stellt sich natürlich eine Frage in Bezug auf diese Truppen: Was haben die getan, bevor sie an die Grenze geschickt wurden?

Die Antwort ist: Nichts, zumindest nichts Produktives.

Oh sicher, man kann sagen, dass sie trainiert haben, mehr Menschen im Irak, in Afghanistan, Syrien, Afrika oder anderen Teilen der Welt zu töten. Oder sie haben vielleicht eine Invasion in einem anderen Land der Welt vorbereitet. Oder sie denken sich aus, wie man die Embargos und Sanktionen gegen die Menschen im Iran, in Kuba, Nordkorea und anderswo am besten durchsetzen kann.

Aber wie kann man das alles als produktiv betrachten? Keiner der Menschen, die sie töten, greift an und marschiert in die Vereinigten Staaten von Amerika ein. Ebenso wenig wie die Regierungen in den Ländern, deren Bürger die Opfer sind. Darüber hinaus bringt das ständige, endlose Töten die ständige, endlose Gefahr……