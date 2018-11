Unruhen in Frankreich: Innenminister warnt vor Masseneinwanderung, es könnte zum gesellschaftlichen Zusammenbruch führen

Die Großstädte in Frankreich wurden gestern Abend von Unruhen heimgesucht, als der ehemalige Innenminister des Landes warnte, dass die Masseneinwanderung innerhalb von fünf Jahren zum Zusammenbruch der Gesellschaft führen könnte.

“Die französische Polizei verhaftete mehr als 100 Personen. Banden von maskierten Jugendlichen die an Halloween durch Pariser Vororte und das Zentrum von Lyon gestürmt waren, nachdem eine Nachricht in den sozialen Medien eine “Säuberung” der Polizei forderte”, so berichtet Reuters.

Videomaterial zeigt einen der Vorfälle in Lyon.