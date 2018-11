Trump: Militär wird auf Steine werfende Migranten schießen

Nach den Berichten über die Migranten–Karawane die sich auf die USA zu bewegen, sagte Präsident Trump, dass das US-Militär, das sich derzeit an der südlichen Grenze ansammelt, Steinwerfer als Bewaffnete Täter behandeln wird.

“Ich hoffe, dass es das nicht geben wird, aber ich verspreche euch, jeder der Steine wirft… wird als Bewaffneter Täter behandelt.



On whether the military at southern border might fire on migrants, Pres Trump says “I hope not.”

“I hope there won’t be that, but I will tell you this – anybody throwing rocks… we will consider that a firearm, because there’s not much difference.” https://t.co/fyk1ncmiwj pic.twitter.com/OGbFHFhB3A

— ABC News (@ABC) 1. November 2018