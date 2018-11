Madonna preist auf Tournee Geheimgesellschaften – Keine Aluhut-Kritik für Illuminati Song? [Video und Beweise]

Die weltberühmte Sängerin Madonna ist das beste Beispiel dafür, dass die damals ach so versteckten Symbole der Freimaurer inzwischen heute ganz offen gezeigt werden, und es mit ihrer eigenen Offenlegung dieser Symbole gar keine “Verschwörungstheorie” mehr ist, dass Künstler freimaurerische Symbole verwenden. Also alles, was Du in diesem Artikel erfährst, kommt nicht von uns Die Blaue Hand oder mir selbst als Autor dieses Artikels, sondern von der Künstlerin Madonna selbst, das wir nur in diesem Artikel für Dich wiederspiegeln werden. Somit entscheidest Du, ob Madonna eine Spinnerin ist oder nicht.

Auf ihrer Rebel Heart Tour lässt Madonna zu dem Lied “Illuminati” eindeutig freimaurerische Symbole auf den Konzert-Bildschirmen wiederholt aufblitzen (sehe Video HIER!). Doch machen wir erstmal ganz langsam, bevor wir zu sehr ins “weltverschwörerische” gehen, und kümmern uns um die Faktenlage dazu – denn wir können in diesem Artikel nachweisen, dass das, was Madonna dort auf den Bildschirmen ihre Zuschauer zeigt, keine “Mitläuferei” oder ähnliches ist, sondern bewusst von ihr ausgewählt wurde. Fangen wir an…

Erstmal zum Titel des Liedes “Illuminati”. Es ist wahr, die Illuminaten hat es……

…..passend dazu……

Wer seine Seele verkauft, braucht ein schnelles Pferd