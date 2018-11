Kündigung des INF-Vertrages: Gefährliches Spiel mit dem Feuer

US-Präsident Trump hat angekündigt, den 1987 geschlossenen INF-Vertrag (Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper) zu kündigen. Damals wurde eine flächendeckende Aufrüstung Mitteleuropas mit Mittelstreckenraketen wie „Pershing II“ und „Cruise Missiles“ durch millionenfachen Protest in vielen Ländern, besonders in Westdeutschland zunächst nicht verhindert, aber 1987 deren Verschrottung vereinbart. Das war ein später Sieg der Friedensbewegung gegen die Kriegslogik des Kalten Krieges..

80er Jahre: Kampf gegen Pershing II und Cruise Missiles mobilisiert Millionen

SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte sich für die NATO-Nachrüstung stark gemacht. Sein Nachfolger im Amt, Helmut Kohl, konnte daran anknüpfen und die Nachrüstung am 22.10.83 im Parlament durchdrücken.

In Umfragen waren rund 70% der Bevölkerung gegen die Nachrüstung mit den Pershing-II-Raketen und Cruise Missiles. In Westeuropa und den USA entwickelte sich eine massenhafte Friedensbewegung. Es kam zu gealtigen Demonstrationen; darunter die Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1981 (10. Oktober; 350.000 Teilnehmer), in Amsterdam (21. November 1981; 400.000), die……