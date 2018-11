John Bolton: Immense US-Staatsschulden sind eine Gefahr für die USA

Bild:Bloomberg

Trumps nationaler Sicherheitsberater der USA – John Bolton – hat bei einer Rede bei der US-“Denkfabrik” Alexander Hamilton Society in Washington offenbart, dass die immensen von den USA angehäuften US-Staatsschulden (mittlerweile ~ 21.700 Milliarden Dollar) eine ernst zu nehmende Gefahr für den Staat USA seien und in Zukunft dazu führen können, dass die USA ihre staatlichen Aufgaben wie z.B. die Finanzierung des enormen US-Militärbudgets nicht mehr bewältigen und finanzieren können werde, was sogar zu einem Zusammenbruch der USA führen kann. Die US-Staatsschulden wachsen immer höher und gefährden die US-“Leaderschaft” in der Welt, so Bolton. Quellen:1,2,3