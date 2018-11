In einem Bergwerk in Sambia wurde ein Smaragd mit einem Gewicht von 5.655 Karat gefunden, ein Rekord, der jedoch nur für Fachleute interessant sein dürfte. Dann aber kann man im Spiegel einen entscheidenden Satz lesen: „Das Bergwerk, in dem der “Löwen-Smaragd” gefunden wurde, gehört Gemfields zufolge zu 75 Prozent dem Unternehmen und zu 25 Prozent der Regierung Sambias.“