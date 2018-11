Es scheint, dass Donald Trump den Aufrufen zustimmt, George Soros einzusperren (Video)

Anhand der durchgesickerten Dokument forderten die Saudis, dass Hilfsgruppen und humanitäre Organisationen, die im Jemen tätig sind, den Saudis gute Noten geben und positive Werbung machen. Riad hat dafür fast eine Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt, um diese Bemühungen zu finanzieren. Das Dokument nennt 930 Millionen Dollar, die den Hilfsgruppen zur Verfügung gestellt wurden, obwohl die von Saudi-Arabien geführte Koalition genau die Menschen bombardierte, denen die Spenden zukommen sollten.

Der Guardian berichtet weiter das der Deal eine positive Berichterstattung beinhalten sollte über die Saudische humanitäre Hilfe und das speziell auch Zeitungen wie die New York Times und der Guardian in diesem Memo genannt wurden. So waren die fast 1 Milliarde Dollar im Wesentlichen ein Schweigegeld.

Der Guardian-Bericht beschreibt folgenden Punkte des durchgesickerten Memos:..mehr…….