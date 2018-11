Deutschsprachige Medien im Kampf gegen Daniele Ganser

Wie unbeholfen die Medien versuchen, den Historiker zu verleumden.

Der unerbittliche Kampf der Medien gegen Dr. Daniele Ganser ist aktueller denn je. Weshalb steht der Schweizer Historiker dermassen unter Beschuss? Liegt es an seinen Nicht-NATO-konformen Thesen oder eher an dem ständigen Hinterfragen gewisser historischer Ereignisse, die längst in Vergessenheit geraten waren? Die Medien können über Daniele Ganser schrieben was sie wollen, doch er ist intelligent genug, um mit der Verurteilung seiner Person fertig zu werden und zwar aus einem einfachen Grund. Er kann seinen Kritikern mit seinem Fachwissen problemlos die Stirn bieten. Seine Bücher und seine Beobachtungen sind belegt und seine Hauptaussagen lassen sich von vielen Quellen verifizieren. Trotzdem hat die Medienwelt von all den detaillierten Beobachtungen genug und so stossen wir auf eine lange Liste seiner vermeintlichen Medienfeinde.

Die Aargauer Zeitung, die Basler Zeitung, Die Welt, die Berner Zeitung und unzählige mehr. Sie alle haben vor dem vermeintlich grössten Schweizer Superstar unter den Verschwörungstheoretikern gewarnt. Der gesamte deutschsprachige Raum wurde von ihm gewarnt. Muss man die Menschen davor warnen, nicht zu hinterfragen? Nicht zu lesen und nicht offen und differenziert zu denken?

Ehrlich gesagt, ich weiss nicht was Herrn Ganser, der immerzu für den…..