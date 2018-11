Abertausenden Migranten sind auf dem Weg nach Europa verschwunden

Zehntausende von Migranten, die eine gefährliche Reisen auf der Suche nach einer besseren Welt unternahmen, sind tot oder vermisst. Das ist fast eine Verdoppelung der Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM).

Mindestens 56.800 Migranten weltweit sind seit 2014 durch die AP-Zählung einfach verschwunden – was die Schätzung der IOM vom 1. Oktober auf rund 28.500 in den Schatten stellt. Allein in diesem Jahr hat die IOM über 1.900 Todesfälle im und um das Mittelmeer herum dokumentiert.

“Eine wachsende Zahl von Migranten ist ertrunken, in den Wüsten gestorben oder wurde Opfer von Menschenhändlern, so dass ihre Familien sich fragen mussten, was um alles in der Welt mit ihnen passiert ist”, berichtet Fox News.

Allein in Europa fand AP fast 4.900 Migranten, deren Familien nicht für ihre angehörigen aufkommen können – fast die Hälfte davon sind Kinder, die beim Roten Kreuz als vermisst gemeldet wurden.

…. viele der Vermissten werden nicht gezählt, darunter die Tunesischen Bootsleute oder jungen Tunesier oder Algerier und Kinder, deren Eltern sie im Chaos der Landgrenzübergänge aus den Augen verloren haben. Insgesamt fand The Associated Press fast 4.900 Menschen, deren Familien sagen, dass sie in Europa oder unterwegs einfach spurlos verschwunden sind, darunter mehr als 2.700 Kinder, deren Familien sie beim Roten Kreuz vermisst gemeldet haben. So Fox News

Unterdessen sind die Bemühungen, diejenigen zu identifizieren, die bei Schiffswracks ums Leben gekommen sind, um nach Europa zu gelangen, gescheitert. Von den etwa 400 verbleibenden Toten auf einem tunesischen Friedhof für nicht identifizierte Migranten zum Beispiel wurde seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 nur einer identifiziert.

“Ihre Familien denken, dass ihre Familienangehörigen noch am Leben sind oder dass sie eines Tages auf Besuch zurückkehren werden”, sagte ein arbeitsloser Matrose, Chamseddin Marzouk. “Sie wissen nicht hier in ZarzisTunesien begraben sind.”