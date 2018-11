US-Beteiligung im Jemen-Krieg: Amerikanerin und andere Bürger treten in den Hungerstreik

Im Jemen stehen 18 Millionen Zivilisten am Rande des Hunger-Tods, darunter 5 Millionen Kinder. Die Situation im Land, das weithin als die schlimmste humanitäre Krise der Welt gilt, ist vollständig von Menschenhand geschaffen – das schmutzige Ergebnis des Krieges der US/Saudi-Arabien-Koalition zur Kontrolle der ärmsten Nation des Nahen Ostens, eines Krieges, der bewusst auf die zivile Infrastruktur und die zivile Nahrungsmittel- und Wasserversorgung ausgerichtet ist. Trotz der Tatsache, dass es sich hierbei um klare Kriegsverbrechen handelt, und trotz des Massenleids, das den Unschuldigen im Jemen zugefügt wird, erhält dieses Verbrechen weiterhin die Unterstützung der USA und Großbritannien.

Angesichts des Ausmaßes dieser völlig vermeidbaren Krise haben einige internationale Aktivisten die Dinge in ihre eigenen Hände genommen und alles getan, um die dringend benötigte Aufmerksamkeit auf die Notlage des jemenitischen Volkes zu lenken, indem sie ihre eigene Lebensqualität in einem atemberaubenden und inspirierenden Zeichen der Solidarität opfern.

Pamela Bennett, eine Amerikanerin aus San Francisco, befindet sich seit dem 8. Oktober in einem Hungerstreik, um Solidarität mit den mit Hungersnöten konfrontierten Jemeniten zu zeigen und das Bewusstsein in den Vereinigten Staaten zu schärfen, insbesondere für die bevorstehenden Bemühungen des Kongresses, die Rolle der USA bei dem derzeit im Jemen stattfindenden Völkermord zu verringern oder zu beenden. Bennett ist nicht allein in ihren Bemühungen, denn ein Kontakt von ihrer Facebook-Seite “Yemen Rising” befindet sich derzeit auch am siebten Tag seines Hungerstreiks.

Andere hatten sich zunächst auch dem Hungerstreik angeschlossen, mussten aber aufhören, sei es aus persönlichen Gründen, oder da sie den Krankenhaus folge leisten mussten. Nachdem einige der ursprünglichen Hungerstreikenden ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, begann Bennett, neben Wasser auch Säfte und Brühe zu trinken, um größere gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden.

Als Teil ihres Angebots, das Bewusstsein für den Jemen durch den Hungerstreik zu schärfen, veröffentlicht Bennett täglich Videos auf Facebook, in denen sie über ihre Erfahrungen als Folge des Hungerstreiks und ihre Gründe für einen so drastischen Schritt zur Bewusstseinsbildung über die Krise im Jemen berichtet.

Was Bennett sich durch den Hungerstreik erhofft.

Bennett erzählte MintPress, dass einer ihrer Hauptgründe für den Hungerstreik darin besteht, dass sie “wütend darüber ist, wie gut die westlichen Medien diese Verbrechen unterdrücken.

Als ich entdeckte, dass es von Menschenhand gemacht wurde und dass meine eigene Regierung darin involviert ist, war ich verängstigt, wie leicht ich in die irregeführt wurde. Ich wollte Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Angst ergreifen, also dachte ich an einen Streik.

Ein Arzt zeigt ein Foto von Fadl, einem 8 Monate alten jemenitischen Jungen, der in seinen letzten Tagen vor seinem Hungertod aufgenommen wurde, in diesem Foto vom 10. Februar 2018 in einem Krankenhaus in Mocha, Jemen. Nariman El-Mofty | AP AP

Eine weitere Motivation in den Hungerstreik zu treten war:

Wie unfair es für mich ist, Nahrung zu haben, wenn Millionen von Menschen, einschließlich schwangerer Frauen und Kinder, kein Essen haben, weil korrupte Menschen in den Medien diese Katastrophe verbergen, und meine mitschuldige Regierung daran beteiligt ist.

Sie fuhr fort und sagte:

Ich war auch der Meinung, dass diese Aktion Aufmerksamkeit erzeugen würde, und dass sie Solidarität mit dem jemenitischen Volk gezeigt würde. Ich kann dir sagen, dass es nach [23] Tagen viel schwieriger ist, mich selbst abzulenken, und ich spüre eine winzige Ahnung davon, was Millionen von Menschen gerade unter den Händen von gierigen Menschen erleiden müssen.”

Nach wie vor ist es jedoch der eklatante Mangel an Berichterstattung über die Krise im Jemen, der den Hauptantrieb für Bennetts Solidaritätsbemühungen darstellt. Bennett sagte zu MintPress:

Ich müsste nicht streiken, wenn die Medien ihre Arbeit tun würden. Ich habe nicht einen Bruchteil der erforderlichen Berichterstattung im Jemen gesehen. Mir werden täglich Fotos, Videos und Geschichten von den Jemeniten geschickt. Wie ein jemenitischer Mann es ausdrückte. “nur Gott sieht unsere Tränen”.

Maßnahmen im Kongresses?

In diesem Moment ihres Hungerstreiks – jetzt in der vierten Woche – erklärte Bennett, dass ihr unmittelbares Ziel bei der Fortsetzung des Streiks darin bestand, das Bewusstsein für die aktuelle Gesetzgebung im US-Kongress zu schärfen, die sich entweder auf die Reduzierung oder Beendigung der Beteiligung der USA am Jemen-Konflikt bezieht, entweder durch die Einstellung von Waffenverkäufen an die Koalition oder durch die Beendigung der Rolle des US-Militärs im Kampf und der Bombenkampagne der Koalition. Insbesondere fordert Bennett die US-Bürger auf, sich mit ihren Vertretern in Verbindung zu setzen, und fordert sie auf, die JR 54 von Senator Bernie Sanders (I-VT) zu unterstützen, die die Rolle der USA im Jemen beenden würde, sowie die HR 138 von Rep. Ro Khanna (D-CA), die auch einen Rückzug der USA aus dem Jemen fordert. Eine weitere Hausrechnung, Rep. Jim McGovern’s (D-MA) JR 102, würde den Waffenverkauf an die saudische Regierung beschränken.

Wenn Amerikaner aufstehen und genug Druck auf ihre Vertreter ausüben und eines dieser Gesetze verabschiedet wird, können die USA sich zurückziehen. Bennett meinte, wenn die USA gezwungen sind, sich zurückzuziehen, “denke ich, dass es jede Chance gibt, dass Saudi-Arabien, das Vereinigte Königreich und die VAE folgen werden.

Wer sich an den Bemühungen beteiligen will



Jeder, der daran interessiert ist, neben Bennett am Hungerstreik teilzunehmen, wird gebeten, sie entweder über ihre Seite “Yemen Rising” oder ihre persönliche Facebook-Seite zu kontaktieren. Sie betonte, dass der Hungerstreik “eine Medienkampagne zur Bekämpfung des schweigens der Medien ist, also machen Sie bitte Videos darüber, was Sie tun und warum diese Aktionen notwendig sind, um die Botschaft zu verbreiten”. Sie stellte auch fest, dass einige Menschen kurzfristig Solidaritäts-Fasten durchgeführt haben, von einem Tag bis zu einer Woche, um das Bewusstsein zu schärfen.

Für diejenigen, die Solidaritätsbemühungen auf andere Weise unterstützen wollen, erklärte Bennett, dass es für US-Bürger von größter Bedeutung ist, online nach “den Kontakten für Senatoren und Vertreter” zu suchen und per E-Mail, Telefon und E-Mail zu schreiben. Und sag deinen Freunden, sie sollen dasselbe tun.”