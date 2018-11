Die Frau auf den aktuellen Fotos ist US-Botschafterin der Ukraine – Marie Yovanovitch (the U.S. Ambassador to Ukraine) – bei ihrer Inspektion der “neuen” Marinebasis des US-gestützten ukra-faschistischen Kiewer Regimes am Asowschen Meer bei Mariupol / Berdjansk. Der Moment wenn es auffällig wird dass die US-Abhängigkeit als “Unabhängigkeit” getarnt ist – und der US-Botschafter wie ein Gauleiter mit persönlichen Inspektionen von Militärstützpunkten untergebener Länder auftritt.

Hier z.B. hat die US-Botschafter Yovanovitch am 23.10.18 eine Militärbasis der Bodentruppen des ukra-faschistischen Kiewer Regimes inspeziert:

Quellen und mehr Bilder:1,2,3,4