Unfassbar: Migranten-Karawane wird mit Charter-Bussen an die US-Grenze transportiert!

Dass die Migrationswellen nicht zufällig entstehen, sondern von den fragwürdigen NGO’s des milliardenschweren Soros-Netzwerks organisiert und finanziert werden, ist inzwischen bekannt und einschlägig dokumentiert. Mit einem Tempo von 10 Meilen pro Tag würde die Karawane wahrscheinlich erst im Februar am nächsten US-amerikanischen Grenzübergang in McAllen (Texas) ankommen. Um sicherzustellen, dass in den Tagen und Stunden, bevor die Midterm-Wahlen beginnen, Bilder von Grenzschutzbeamten, die Familien verhaften und kleine Kinder von ihren Eltern trennen, über die Mainstream-Propaganda verbreitet werden, setzen diese Gruppen neu auch Charter-Busse ein.

Wie ein Bericht von Fox News am Dienstag zeigte, werden Migranten, die mit der Karawane reisen, in gecharterte Busse verladen und zum nächsten Halt auf……