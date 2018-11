Durchgesickertes UN-Memo enthüllt: Saudi-Arabien zahlte für westliche Propaganda Milliarden

Am Dienstag veröffentlichte The Guardian ausgewählte Inhalte eines durchgesickerten internen Dokuments der Vereinten Nationen, das ein von Saudi-Arabien inszeniertes “pay to play”-Schema beschreibt.

Anhand der durchgesickerten Dokument forderten die Saudis, dass Hilfsgruppen und humanitäre Organisationen, die im Jemen tätig sind, den Saudis gute Noten geben und positive Werbung machen. Riad hat dafür fast eine Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt, um diese Bemühungen zu finanzieren. Das Dokument nennt 930 Millionen Dollar, die den Hilfsgruppen zur Verfügung gestellt wurden, obwohl die von Saudi-Arabien geführte Koalition genau die Menschen bombardierte, denen die Spenden zukommen sollten.

Der Guardian berichtet weiter das der Deal eine positive Berichterstattung beinhalten sollte über die Saudische humanitäre Hilfe und das speziell auch Zeitungen wie die New York Times und der Guardian in diesem Memo genannt wurden. So waren die fast 1 Milliarde Dollar im Wesentlichen ein Schweigegeld.

Der Guardian-Bericht beschreibt folgenden Punkte des durchgesickerten Memos:

Das Dokument mit dem Titel Visibility Plan deckt die Bedingungen des humanitären Budgets 2018 für den Jemen ab und zeigt, inwieweit die UN-Hilfsorganisation Ocha unter Druck gesetzt wurde, die PR-Bedingungen zu akzeptieren, die sowohl von Saudi-Arabien als auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten an Geld geknüpft wurden. Die beiden Länder trugen in diesem Jahr fast ein Drittel zum gesamten humanitären Budget der Vereinten Nationen für Jemen bei.

Die VAE waren tief in den Plan eingebunden – zumal ironischerweise ihre Kampfflugzeuge an der Spitze der Bombenangriffe stehen, die seit 2015 unvermindert andauert und zu dem führt, was die UN-Beamten als “die schwerste humanitäre Krise der Welt” bezeichnet haben.

Hilfsorganisationen wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das Ausmaß der saudischen Spenden, die für ihre Bemühungen geleistet wurden, ausdrücklich an “die Höhe der positiven Werbung für Saudi-Arabien” gebunden war, wie das U.N.-Dokument zeigt. Und weiter: “Man würde von Ocha oder einer Empfängeragentur erwarten, dass sie Artikel in anerkannten Tageszeitungen wie der New York Times oder dem Guardian veröffentlichen und so den Beitrag hervorheben.”

Der Guardian zitiert ferner einen Abschnitt des durchgesickerten Dokuments, in dem gefordert wird, dass die Hilfsorganisationen ihr Niveau bei der Förderung der angeblichen “guten Werke” der Saudis “beweisen”. In dem Dokument heißt es, dass die Hilfsorganisationen mit den folgenden Punkten einverstanden sein mussten:

Wir halten es für sehr wichtig, dass unsere lieben jemenitischen Kollegen alle über unsere Spenden informiert sind. Es sollte mehr Gewicht auf die Stärkung des Plans für die lokale Sichtbarkeit gelegt werden, indem die lokalen Medien einbezogen werden…. damit die Geber eine verdiente Anerkennung erhalten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres (R) gibt dem saudischen Außenminister Adel al-Jubeir die Hand. Foto | Vereinte Nationen

Das Dokument zeigt, dass fünf verschiedene UN-Hilfsorganisationen der saudischen Forderungsliste zugestimmt haben, die in 48 konkreten Schritten mit den wichtigsten Gruppen wie dem UN-Entwicklungsprogramm, Ocha, der Weltgesundheitsorganisation und Unicef erstellt wurde.

Laut The Guardian “zeigen die durchgesickerten Dokumente auch den Druck, den die beiden Länder auf die UNO ausgeübt haben, um ihr Profil als gemeinnützige Spender zu erhöhen”.

Erstaunlicherweise gehörte zu den Forderungen auch die Benennung einer Chef-Person, um sicherzustellen, dass die saudischen Wünsche erfüllt werden:

Obwohl die Dokumente zeigen, dass Ocha einigen der saudischen Forderungen widerstanden hat, ist die Agentur einer saudischen Anfrage nachgekommen, dass eine spezialisierte spezifische Person von Ocha rekrutiert wird, die der zentrale Punkt ist, um den Umsetzungsplan aller Empfängeragenturen sicherzustellen und Berichte zu konsolidieren.

Während der meisten der letzten drei Jahre des Krieges im Jemen ist die Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln geblieben, was das wahre Ausmaß des humanitären Alptraums im Land betrifft.

Nur mit Kronprinz MbS vor kurzem im Brennpunkt und im Medien-Rampenlicht rund um den Mord an Jamal Khashoggi haben Publikationen von der New York Times über die Washington Post bis hin zu Netzwerken wie CNN ihren Fokus auf die saudische und US-amerikanische Rolle bei der Erleichterung des weit verbreiteten Leidens im Jemen nachträglich verstärkt.

Die New York Times und andere begannen erst in den Wochen nach dem Mord an Jamal Khashoggi saudische Kriegsverbrechen im Jemen aufzudecken, obwohl es seit über drei Jahren Luftangriffe gab:

Aber jetzt, mit der Veröffentlichung dieses brisanten Dokuments, wird bestätigt, dass sich sogar die UNO zur Propagandamarionette der Saudis neben den bereits willigen Mainstream-Medien gemacht hat.

Es sei auch daran erinnert, dass die Vereinten Nationen im Jahr 2017 Saudi-Arabien trotz des bekannten Rufs des Königreichs als das “frauenfeindlichste Regime” der Welt für die Amtszeit von 2018-2022 in ihrer Kommission für die Vertretung der Frauenrechte gewählt hat. Vielleicht beinhaltete es bereits saudische “Hilfsgeld” für den Jemen, der die Taschen der UNO füllte?

Wie die Journalistin und Nahost-Expertin Sharmine Narwani betont, zeigen die durchgesickerte Dokumente im Wesentlichen “dass die UNO sich kaufen lässt“,um Kriegsverbrechen der VAE zu verdecken und diese gar zu Unterstützen.

Bombshell: Leaked document shows the UN is for sale. #KSA and #UAE destroyed #Yemen, then paid the #UN to publicize their ‘good works’ in that broken state. https://t.co/JjFPTEnYjF @antonioguterres — Sharmine Narwani (@snarwani) 30. Oktober 2018