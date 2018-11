Die führenden Analysten haben wiederholt erklärt, dass es den USA nicht gelungen ist, Präsident Bashar Assad zu stürzen. Vor kurzem hat sich der Reporter und Forscher von National Interest, Doug Bandow, während seiner Reise nach Damaskus davon überzeugt. Er behauptet: “Endlich geht der Konflikt zu Ende. Assad hat gewonnen, und Washington hat verloren.

Heute wird eilig eine neue Strategie für den Krieg in Syrien ausgearbeitet. Laut Stratfor, einer amerikanischen geopolitischen Nachrichtenplattform, konzentrieren sich die USA auf den vollständigen Abzug des iranischen Militärs aus Syrien sowie auf den Wechsel der derzeitigen syrischen Regierung.

Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass es den USA gelingt, das Moskau und Teheran Syrien verlassen, da diese Staaten auf Einladung des syrischen Präsidenten offiziell im Kampf gegen den Terrorismus handeln. Dank der Unterstützung der Verbündeten kontrolliert die syrisch-arabische Armee nun mehr als 60% des Territoriums und wird die Enklave Idlib sowie die von den USA und der Türkei besetzten Gebiete bald befreien.

Es ist erwähnenswert, dass die USA mindestens zehn Militärbasen illegal in Nordostsyrien errichtet haben. Diese Gebiete stehen unter kurdischer Kontrolle und sind reich an natürlichen Ressourcen wie Gas und Öl. Darüber hinaus haben die US-Streitkräfte im September 2018 mit dem Aufbau von zwei weiteren Militärstützpunkten in der Region al-Qamischli in der Provinz al-Hasaka begonnen. Gemäß der neuen Strategie beabsichtigt Washington, seinen Einfluss in der Region bei zu behalten, indem es zwei Missionen gleichzeitig löst. Erstens ist geplant, die vollständige Kontrolle über die Gas- und Öllagerstätten für die amerikanischen Unternehmen zu übernehmen. Zweitens, die Situation weiter zu destabilisieren, bis zum Machtwechsel im Land.

Außerdem befindet sich in al-Tanf unweit der Staatsgrenze zu Irak und Jordanien und in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Rukban eine weitere US-Militärbasis. Die U.S. SOF bildet dort oppositionelle Kämpfer aus. Zuerst plante das Pentagon, die gesamte Region Südostsyriens zu besetzen, aber das vom Irak unterstützte SAA hatte die Pläne der USA zunichte gemacht, indem es Westsyrien mit der syrisch-irakischen Grenze nördlich bis at-Tanf verband.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Pentagon etwa 30% der Gebiete im Nordosten und Süden Syriens kontrolliert. Weitere 10% des nordwestlichen Syrien stehen unter der Kontrolle der türkischen Armee und ihrer militärischen Formationen.

Übrigens sind einige Nahost-Experten skeptisch gegenüber der neuen US-Strategie in Syrien. Sie glauben, dass die von den USA entworfenen Pläne scheitern werden, da Washington für Jahre nicht in der Lage war Assad zu stürzen. Sie gehen auch davon aus, dass die Bekämpfung des Terrorismus und die mögliche Gefahr, dass ihr Mutterland in ein zweites Libyen verwandelt wird, die syrische Nation konsolidiert hat, von der die meisten nun ihrem Führer vertrauen. Schließlich haben die Menschen aufgehört, den Informationen zu glauben, die von Al-Jazeera und Al-Arabiya übermittelt wurden.

Der Plan, den Iran zu vertreiben, ist ebenfalls kaum möglich. Washington ist für die Konfrontation mit Teheran noch nicht bereit und wird sich wahrscheinlich auf wirtschaftliche und diplomatische Lösungen beschränken.

Wir sollten jedoch nicht erwarten, dass das US-Militär Syrien verlassen wird. Das Weiße Haus wird diesen Schritt nicht wagen. Andernfalls könnte sie den Einfluss in der Region verlieren und den amerikanischen Unternehmen würden die Einnahmen entzogen. Präsident Trump ist daran interessiert, wirtschaftliche Vorteile aus der Präsenz der US-amerikanischen Ölgesellschaften in Nordsyrien zu ziehen. Daher ist es noch zu früh, um über den Abzug der US-Truppen zu sprechen. Es gibt keine ernsthaften Voraussetzungen.

Die USA werden das Land erst verlassen müssen, wenn Assad die Kontrolle über Idlib wiedererlangt und den Dialog mit den Kurden aufnimmt. Eine solche Entwicklung ist nur in langfristiger Perspektive möglich.