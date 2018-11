Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant

Dieser Spruch von Heinrich Hoffmann von Fallersleben trifft den Nagel auf den Kopf und überdauert in seiner zeitlosen Genauigkeit alle Jahrhunderte. Werden wir demnächst in Deutschland erleben, dass man quasi per App oder Knopfdruck Denunzierung zum Volkssport werden lässt? Hatten wir das nicht schon einmal? Gerade in Deutschland hatte Petzen und Anschwärzen Konjunktur, als während der Nazizeit ein System von Spitzeln aufgebaut wurde, das nur ein Ziel hatte, nämlich „Volksfeinde“ und versteckte Juden zu finden. Auch jüdische Greifer und, wie mir mein Vater aus seinen Erzählungen aus Auschwitz berichtete, waren jüdische Kapos gefürchtet. Jüdische Kollaborateure waren besonders gefürchtet, weil sie so „übertüchtig“ waren. Als Hannah Arendt ihre These der Mitverantwortung jüdischer Kapos am Holocaust und der Mitverantwortung am Tod von sechs Millionen aufstellte, da war dieses Thema sofort umstritten, durfte nicht an diesem jüdische Trauma gerührt werden und wurde dieses Thema zum Tabu erklärt. Interessant…..

