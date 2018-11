Dänemark: Wieder ein Mordversuch, wieder der Ruf nach Sanktionen – Wieder eine False-Flag-Operation?

In Dänemark gab es einen Mordversuch gegen einen iranischen Oppositionellen, sagt Dänemark. Ich habe bei der Sache gleich zwei Déjà-vu. Wenn ich so etwas höre, dann frage ich ganz automatisch cui bono, also wem nützt es? Dem Iran wohl eher nicht.

Erinnern Sie sich an den Fall Skripal? Klar, natürlich, ist ja noch ganz frisch und auch da hatte Russland keinen Nutzen von dem Anschlag, selbst wenn Skripal getötet worden wäre. Profitiert von dem Fall Skripal haben aber alle Hardliner, die ein Interesse an einer Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland haben. Aber hierzu kann man nur spekulieren, es gibt keine Beweise in die eine oder die andere Richtung.

Aber erinnern Sie sich noch an Whiskey on the Rocks? Das war vor über 30 Jahren. Damals, im Kalten Krieg, wollte Schweden sich für eine Annäherung an die…..