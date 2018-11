Chinesische Fabrik baut Roboter, die andere Roboter herstellen

Das Schweizer Ingenieurbüro ABB kündigte am Samstag an, das sie Plane hat um eine 150 Millionen Dollar teure Fabrik in Shanghai zu bauen, die mit Roboter-Montage-Robotern gefüllt ist, so Reuters.

Die Fabrik wird in der Nähe des ABB Roboter-Campus in China errichtet und soll Ende 2020 eröffnet werden. Sie wird Roboter für den Einsatz in China sowie für den Export in andere Länder Asiens produzieren. China ist nach den USA der zweitgrößte Markt von ABB.

Bild ABB

“Shanghai ist zu einem wichtigen Zentrum für Spitzentechnologieführer geworden – für ABB und die Welt”, sagte Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB, in einer Ankündigung.

China erweitert seine Roboterbelegschaft, da die Löhne für Menschen stetig steigen und das Land versucht, durch eine stärkere Automatisierung mit Billiglohnländern zu konkurrieren. Im Jahr 2017 ging einer von drei weltweit verkauften Robotern nach China, das fast 138.000 Einheiten kaufte, sagte ABB. -Reuter

Die neue Fabrik von ABB wird sich auf einer Fläche von 75.000 Quadratmetern befinden und eine spezielle Software einsetzen, die es Menschen und Robotern ermöglicht, ohne Risiko nebeneinander zu arbeiten, so das Unternehmen.

ABB, dessen Industrieroboter unter anderem für den Automobilbau sowie für die Montage elektronischer Geräte eingesetzt werden, wird im Werk Shanghai Roboter für zahlreiche andere Branchen bauen, sagte ein Sprecher.

Wir veröffentlichen keine Mitarbeiterzahl für die Fabrik, sagte aber, dass es die Beschäftigung in der Robotik fördern wird, in der derzeit bei mehr als 2.000 ABB-Mitarbeitern in China angesiedelt ist. -Reuter

Unterdessen hat der ABB-Rivale Kuka, der 2016 von der chinesischen Midea gekauft wurde, seine Roboterpräsenz in ganz China rasch ausgebaut und einen “Roboterpark” in der Nähe von Hongkong in der Stadt Shunde errichtet.

Wird die Roboterfabrik für den Roboterbau auch Sicherheitskräfte benötigen?