Amerikas nuklearer Todeswunsch – Europa muss rebellieren

Die von der Trump-Administration erklärte Verschrottung eines entscheidenden Rüstungskontrollvertrages bringt die Welt früher oder später in einen Atomkrieg.

Ein solcher Krieg ist nicht gewinnbar. Es ist eine gegenseitig gesicherte Zerstörung. Doch die arroganten amerikanischen Herrscher – zumindest einige von ihnen – scheinen sich zu täuschen, wenn sie denken, dass sie einen solchen Krieg gewinnen können.

Was die amerikanische Position noch abscheulicher macht, ist, dass sie von Menschen vorangetrieben wird, die noch nie einen Krieg geführt haben. In der Tat, von Menschen wie Präsident Donald Trump und seinem Falken, dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton, die beide während des Vietnamkriegs dem Militärdienst in ihrem Land auswichen. Was hältst du von makabrem Spott? Die Welt wird von einer Gruppe von Feiglingen in den Krieg getrieben, die ahnungslos vom Krieg sind.

Trump kündigte letzte Woche an, dass die USA endlich aus dem Vertrag über die Zwischenreichweiten-Nuklearwaffen (INF) aussteigen würden, ein Schritt, der von Bolton auf einer folgenden Reise nach Moskau bestätigt wurde. Dieser Vertrag wurde 1987 vom ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow unterzeichnet. Es war ein Meilenstein in der Zusammenarbeit und im Vertrauen zwischen den atomaren Supermächten. Beide Seiten haben nukleare Kurz- und Mittelstreckenraketen aus Europa entfernt.

Mit der Absicht von Trump, den INF-Vertrag zu zerreißen, wie es sein Vorgänger GW Bush 2002 mit dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile) getan hatte, steht Europa….