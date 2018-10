Wrestling-Superstar John Cena hat seinen auftritt an einer großen Show in Saudi-Arabien abgesagt

WWE wrestling superstar John Cena [FlickR}

WWE Wrestling-Superstar John Cena hat sich aus einer großen Show in Saudi-Arabien zurückgezogen, die als das Kronjuwel der Shows bezeichnet wurde. Während Cena, das berühmteste Gesicht der Ringer, keine Erklärung für die Absage seines Aussehens gegeben hat, vermuten viele, dass seine Entscheidung mit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi zusammenhängt.

Irgendwann sah es so aus, als ob das erste WWE-WM-Turnier in Riad in Gefahr wäre, nachdem Khashoggi am 2. Oktober in einem saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Nach dem Druck auf die Wrestling-Entertainment-Firma, die Show in Riad abzusagen, veröffentlichte ein Vertreter der WWE eine Erklärung an die Medien: “Wir beobachten die Situation derzeit”.

Gerüchte über Cena’s Nichtteilnahme begannen sich letzte Woche zu verbreiten, aber sein Name wurde bei den Werbekampagnen weiter benutzt, in der Hoffnung, dass er seine Entscheidung überdenken würde. Auf der dies wöchigen Ausgabe von Monday Night RAW – einer professionellen Wrestling-Fernsehsendung – wurde jedoch angekündigt, dass Bobby Lashley seinen Platz einnehmen würde.

Da kein offizieller Grund angegeben wurde, haben einige spekuliert, dass Cena aufgrund von Verletzungen oder Filmverpflichtungen zurückgetreten sein könnte, aber es wird weithin vermutet, dass der Ringer das Ereignis in Saudi-Arabien wegen der grausamen Ermordung von Khashoggi boykottiert hat.

