Täuschen und Manipulieren: Einige Beispiele wie Bilder mehr sagen können als 1000 Worte……

Die traditionellen Nachrichtenmedien hatten in den letzten Jahren eine schwere Zeit. Laut einer aktuellen Umfrage haben mehr Amerikaner eine negative (43%) als eine positive (33%) Ansicht der Nachrichtenmedien und finden es schwieriger, gut informiert zu sein, weil es immer schwieriger wird, festzustellen, welche Nachrichten korrekt sind.

Das Problem ist die Verzerrung. Während die Medien idealerweise objektiv und Rechenschaft ablegen sollten, wissen wir in Wirklichkeit, dass die meisten Nachrichtenagenturen parteiisch sind und ihre eigene Agenda haben. Ob staatlich oder von einem zwielichtigen Milliardär geführt, die Massen dazu zu bringen, die Welt aus einer bestimmten Perspektive zu betrachten, war schon immer eine unbezahlbare Macht.

Warum ist das Vertrauen in die Medien also so gering? Die Kluft zwischen diesen hohen Erwartungen an ein ehrliches, objektives Medium und der Leistung, die sie tatsächlich erbringen, ist groß. Die Zeiten, in denen die Masken gefallen sind und Beispiele für Medienmanipulationen enthüllt wurden, haben das Vertrauen in die Medien enorm geschädigt. Auch die Nachrichten in den Sozialen Medien sind teilweise manipulierend oder verfälscht. So sind wir in dem gegenwärtigen Zustand, der Verwirrung, des Misstrauen und daher gespalten.

Menschen haben Beispiele dafür veröffentlicht, wie Medien verschiedene Techniken der Täuschung nutzen können, um dich dazu zu bringen, genau das zu sehen, was sie wollten, dass du siehst. Wie Sie feststellen werden, ist die Perspektive wirklich alles! Es zeigt, dass eine gesunde Dosis Skepsis notwendig ist um die richtigen Nachrichten aus einer Vielzahl von verschiedenen Quellen zu erhalten. Soziale Media sind in dieser Hinsicht gut, aber schlecht in Bezug auf Regulierung.



Schaue nun eine Zusammenfassung von verschiedenen Täuschungen und Manipulationen an.

oder so…..

oder so…..



…..hier geht es weiter…..