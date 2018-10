Russische Sanktionen gegen das Kiewer Regime im Anmarsch

Wie eine regierungsnahe Quelle der renommierten russischen Nachrichtenagentur RIA heute bestätigte – ist die Ausarbeitung der russischen Gegensanktionen gegen das Kiewer Regime der Ukraine kurz vor dem Abschluss und wird dem Regierungschef Dmitri Medwedew in kürzester Zeit zur Unterschrift vorgelegt werden. Die russischen Gegensanktionen sollen der regierungsnahen Quelle nach mehr als 360 ukrainische Unternehmen und mehr als 50 Personen betreffen. Darunter sollen sich auch viele Überraschungen befinden, die aufzeigen werden, dass durchaus nicht wenige dem Kiewer Regime nahe ukrainische Personen sind, die radikal und feindlich gegenüber der Russischen Föderation agieren und hetzen, selbst aber bis heute sehr gerne lukrative Geschäfte in Russland betreiben oder Geld einbringende enge Geschäftsverbindungen nach Russland haben.

PS: Zudem stellt die Russische Föderation ab dem übermorgigen 1. November alle Lieferungen von Benzin, Diesel, Kerosin und Motorölen nach Weißrussland ein, die damit wiederrum das Kiewer Regime und die Ukraine per Direkttransit belieferten. Trotz all der Hetze gegen Russland – hatte die Ukraine bis heute rund 40% des gesamten in der Ukraine verbrauchten Benzin, Diesel, Kerosin und Motorölen durch weissrussische “Weiterlieferungen” aus Russland gedeckt gehabt. Ab dem 1. November ist damit Schluss und das Kiewer Regime der Ukraine wird diesen 40%-Anteil zu Weltmarktpreisen auf dem fernen Weltmarkt (ca. 15-30% teurer) einkaufen müssen, und nicht mehr vergünstigt über das benachbarte Weißrussland.

Quellen:1,2,3