Halloween! – Partyspaß? Satanismus? Keltisches Allerheiligen? Totengedenken? – Was ist das alte Samhain-Fest wirklich?

Allerseelen auf dem Friedhof in Rechnitz, Österreich. Bildquelle: Flickr.com, Rinaldi Wurglitsch, Bildlizenz: CC BY 2.0

Das Ahnenfest Samhain markiert im keltischen Jahreskreis den Beginn der dunklen Winterzeit. Die Kelten glaubten, dass sich nachts vom 31. Oktober auf den 1. November das Tor zur Anderwelt öffnet. Das Fest der Toten, Samhain, läutete im keltischen Kalender ein neues Jahr ein. Es war eines der vier großen Jahreszeitfeste: „Imbolc“ am 01. Februar, Beltane (Walpurgisnacht) am 01. Mai und Lughnasadh am 01. August – und dann eben Samain am Vorabend der Nacht zum 01. November.

Es ist nicht gleichbedeutend mit dem heutigen „Halloween“, aber es leitet sich davon her. Das Wort Halloween ist eine Verkürzung des älteren Namens „All Hallow’s Eve“ (All Holy’s Eve – im Deutschen „Allerheiligen“). Es ist das Gedenken an die Toten, und genau an dem Datum, an dem auch die Kelten ihr Totenfest hatten. Das deutsche Allerheiligen ist am selben Tag, war jedoch ursprünglich ein christliches Fest „aller heiligen Märtyrer“ und wurde im 7. Jahrhundert…..

…und passend auch noch…..

Halloween & Samhain: „BLUTOPFER für den SATAN!“

HALLOWEEN & SAMHAIN:

ZWEI HOHE FEIERTAGE IM SATANISMUS!

An diesen SATANIC HOLIDAYS werden auch menschliche Blutopfer gefordert!

„Halloween“ ist das Überbleibsel des heidnischen Mondfestes „All-Hallows-Eve“ („Aller-Heiligen-Abend“) beziehungsweise des britannischen Feuerfests zur Zeit der Druiden, die damit das Ende des Sommers zelebrierten, die englische Bezeichnung für den Festtag „Allerheiligen“, speziell die Nacht vor „All Saints“.

In Amerika feiern Erwachsene und vor allem……