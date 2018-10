Gaddafis Milliarden in Belgien verschwunden

Am Montag enthüllte ein belgischer Fernsehsender die Ermittlungen des belgischen Generalstaatsanwalts Georges Gilkinet über das Verschwinden von Milliarden von Euro von den Konten des libyschen Oberst Muammar Gaddafi von den belgischen Banken.

Muammar Gaddafi [File photo]

Gilkinet erklärte: “Es gab eine umfassende Untersuchung über das Verschwinden von Milliarden von Euro von Konten, die Gaddafi in Belgien gehören. Zusätzlich zur UN-Untersuchung fügte der Generalstaatsanwalt hinzu, dass “etwa fünf Milliarden Euro, das entspricht 5,6 Milliarden Dollar, bei den belgischen Banken verschwunden sind”.

Georges Gilkinet erklärte, dass “die Untersuchung fortgesetzt werden soll und die belgische Regierung verpflichtet sein wird, solide Klarstellungen in dieser Angelegenheit vorzunehmen” und stellte fest, dass “die belgische Regierung der UN-Resolution zum Einfrieren libyscher Vermögenswerte, insbesondere derjenigen von Oberst Muammar Gaddafi, nicht nachgekommen ist”, so Sputnik News.

Ebenso bestätigte Gilkinet, dass “die Informationen, die wir über das Geschehene haben, nicht vollständig sind. Wir fordern die Regierung jedoch auf, die Situation zu erklären, um einen massiven Skandal zu vermeiden.” fuhr er fort: “Wir wissen nur zu gut, dass Hunderte von Millionen Euro von Gaddafis Bankkonten an nicht identifizierte Personen und nach Libyen überwiesen wurden.”

Der belgische Fernsehsender zitierte eine Quelle, die sich weigerte, identifiziert zu werden, und sagte, dass die riesigen Geldmengen seit sieben Jahren für den Bürgerkrieg in Libyen verwendet wurden. Die Quelle betonte, dass “der UN-Bericht auch die Möglichkeit veranschaulichte, dass das Geld von Gaddafi an bewaffnete Gruppen in Libyen geschickt wurde, was zu einer weiteren Destabilisierung der Region führte”.