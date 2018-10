Die Wirtschaft brummt seit Jahren, scheinbar geht es Deutschland blendend. So stellen es die Politik und viele Medien oftmals dar. Doch stimmt das wirklich? Top-Ökonom Daniel Stelter sagt NEIN! Klar und stringent schildert er, warum Deutschland in Wirklichkeit nicht so reich ist, wie wir denken.

Ähnliche Beiträge