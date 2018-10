Dampf aus dem Kessel: Jetzt kann Merkel erst so richtig loslegen

Drei Jahre sind seit der Merkelschen „Grenzöffnung“ 2015 erst vergangen, genauso viel Zeit, also auch drei Jahre, verbleiben ihr noch als Kanzlerin. Zeit genug, um dem deutschen Volk noch weiteren massiven Schaden zuzufügen. Insofern ist der Jubel der Merkelkritiker völlig unverständlich.

Gestern großer Jubel bei den Merkel-Kritikern in der Union und im übrigen Deutschland: Die verdiente Kanzlerin ist doch einsichtig. Alles, wird gut, besonders wenn Friedrich Merz oder Jens Spahn den CDU-Vorsitz übernehmen. – so die Stimmung. Selbst in der Führungsetage der AfD aufgeräumte Heiterkeit angesichts der Absichtsbekundungen der Alternativlosen.

Ganz in diesem Sinne ruft die Bildzeitung heute Morgen ihre AfD wählenden Leser dazu auf, doch nun wieder in die CDU zurück zu kommen. Es gebe nun keinen…..