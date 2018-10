Brien Lundin: Anzeichen für eine neue Goldhausse

Brien Lundin, der Herausgeber des Gold Newsletter, spricht im folgenden Interview mit Maurice Jackson von Proven and Probable über die Edelmetalle und den Einfluss, den die aktuelle Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Dollar auf diesen Markt haben.

Maurice Jackson: Heute haben wir Brien Lundin, den Geschäftsführer von Jefferson Financial zu Gast. Bitte sagen Sie zunächst ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen und den Dienstleistungen, die Sie anbieten.

Brien Lundin: Wir stellen im Grunde genommen Investitionsinformationen bereit. Wir veröffentlichen den Gold Newsletter, den ältesten Edelmetallratgeber der Welt, den Jim Blanchard 1971 ins Leben gerufen hat, um in den USA für den kurz zuvor wieder legalisierten Goldbesitz zu werben. Zudem organisiere ich die New Orleans Investment Conference, die 1974 ebenfalls von Jim Blanchard gestartet wurde, um die amerikanischen Anleger darüber zu informieren, wie sie am besten Gold kaufen und in die Gold- und Silbermärkte investieren. Wir haben die älteste, und ich denke auch die angesehenste Investmentkonferenz in diesem Sektor.

Maurice Jackson: Ich würde unsere Diskussion gerne mit der Federal Reserve beginnen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Zinsen zu erhöhen und die……