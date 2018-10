Yellowstone Super Vulkan: Bedrohung wurde heraufgesetzt

USGS Graphic

Ein Aktueller Bericht der U.S. Geological Survey zeigt, dass achtzehn Vulkane in den Vereinigten Staaten als sehr gefährdet eingestuft worden sind. Dieser Bericht zeigt auch auf, das der Yellowstone Vulkan in Wyoming auf gefährlich heraufgesetzt wurde. Die Gefährdungsbeurteilungen von Vulkanen wurden seit 2006 nicht mehr aktualisiert.

Der Bericht zeigt, dass elf der achtzehn Vulkane den Standort in Washington, Oregon oder Kalifornien haben. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil diese drei Staaten stark besiedelt sind und auch von starken Wettereinflüssen heimgesucht werden.

An der Spitze der Bedrohungsliste steht Kilauea auf Hawaii. Mount St. Helens sowie Mount Rainier in Washington, Alaskas Redoubt Volcano und der kalifornische Mount Shasta sind unter den ersten fünf auf der Liste. Alaskas Mount Okmok, Akutan Island und Mount Spurr haben höhere Bedrohungswerte als im letzten Bericht von 2006.

Die Liste besteht aus Bedrohungsstufen, die bei sehr niedrigen anfangen bis zu sehr gefährlich.

Ein Sprecher meint:

“Fünf von den 18 Vulkane die als sehr gefährlich eingestuft sind befinden sich in Alaska in der Nähe von wichtigen Ballungszentren, wirtschaftlicher Infrastruktur oder unter stark frequentierten Flugverkehrskorridoren. Die zwei restlichen von den gefährlichen Vulkanen befinden sich auf der Insel Hawaii, wo es heute dicht besiedelte und hoch entwickelte Gebiete an den Flanken hoch aktiver Vulkane gibt”.

Die hoch- und mäßig bedrohten Vulkane bestehen laut dem Bericht hauptsächlich aus Vulkanen in Alaska. Diese Vulkane haben das Potenzial, die nationale und internationale Luftfahrt erheblich zu schädigen, sowie das Potenzial, regionale und nationale Katastrophen zu verursachen.

Schließlich gibt es laut dem Bericht 161 aktive Vulkane in den Vereinigten Staaten. Die Informationen sollen dazu dienen, die dementsprechenden Sicherheitsmaßnahmen von Behörden und Einzelpersonen auf lokaler, staatlicher und nationaler Ebene umzusetzen.