Warum das Pentagon Insekten bewaffnen will

Es gibt starke Hinweise darauf, dass das Pentagon durch seine Forschungs- und Entwicklungsagentur DARPA gentechnisch veränderte Insekten entwickelt, die in der Lage wären, landwirtschaftliche Nutzpflanzen eines potenziellen Feindes zu zerstören. Die Behauptung wurde von der DARPA zurückgewiesen, aber führende Biologen haben Alarm geschlagen, als sie realisierten was es mit der neuen “Gen-Editing”-CRISPR-Technologie insich hat, um Insekten zu bewaffnen.

Die Pentagon Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, finanziert ein Programm mit dem bizarren Namen “Insect Allies”. Dr. Blake Bextine von der DARPA beschreibt das Programm als “die Nutzung eines natürlichen und effizienten zweistufigen Verabreichungssystems zur Übertragung modifizierter Gene auf Pflanzen: DARPA behauptet, dass das Programm “skalierbare, leicht einsetzbare und verallgemeinerbare Gegenmaßnahmen gegen potenzielle natürliche und künstliche Bedrohungen der Lebensmittelversorgung mit dem Ziel der Erhaltung des US-Kultursystems” bieten soll. Denken Sie mal über diese Worte nach: skalierbar, leicht implementierbar…..

Im Rahmen des DARPA-Projekts werden Genetische Veränderungsmittel oder Viren in die Insektenpopulation eingeführt, um die genetische Ausstattung von Nutzpflanzen direkt zu beeinflussen. DARPA plant, mit Hilfe von Blatttrögen, weißen Fliegen und Blattläusen ausgewählte Viren in Nutzpflanzen einzuführen. Neben anderen zweifelhaften Behauptungen wird behauptet, dass es den Landwirten helfen wird, den “Klimawandel” zu bekämpfen. Was niemand beantworten kann, zumal weder das Pentagon noch die US FDA, ist die Frage, wie die gentechnisch veränderten Viren in den Insekten mit anderen Mikroorganismen in der Umwelt interagieren werden. Wenn Pflanzen ständig von gentechnisch veränderten Viren überschwemmt werden, wie könnte dies die Genetik und das Immunsystem von Menschen verändern, die von den Pflanzen abhängig sind?

Bio-Krieg

Da der größte Teil der derzeitigen US-Nahrungsmittelversorgung mit giftigem Roundup und anderen Herbiziden und Pestiziden sowie GVO-Pflanzen kontaminiert ist, könnte man an der Ehrlichkeit der Pentagon-Erklärungen zweifeln, die für das gegenwärtige US-Anbausystem von Bedeutung sind. Eine Gruppe europäischer Wissenschaftler hat in der Ausgabe vom 5. Oktober des Science Magazins ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht, dessen Hauptautor Dr. Guy Reeves vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Plön, Deutschland, ist.

Das Papier hält fest, dass das DARPA-Programm “Insect Allies” darauf abzielt…..