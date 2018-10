Verhör- und Foltermethoden und die American Psychological Association

Ein Besuch des Kongresses der American Psychological Association (APA) stellte einen Berufsstand bloß, der fasziniert ist von seiner eigenen Macht und der sich nach Verstrickungen in Skandale mit CIA und Pentagon bemüht, in die Tiefen von Guantanamo vorzudringen, berichtet Michael Brenner[*]. Aus dem Englischen von Josefa Zimmermann.

Ein Kongress eines Berufsstandes ist immer aufschlussreich, wenn auch nicht immer intellektuell erbaulich. Dies gilt insbesondere für die akademischen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften. In diesem Fall handelt es sich um eine gesellschaftliche Institution, die ihre Wurzeln unverkennbar in Amerika hat. Wenn sie auch jetzt in allen entwickelten Ländern vertreten ist, so hat sie doch ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten und entwickelte sich in den Nachkriegsjahrzehnten zu dem, was sie heute ist.

Es waren Jahre des ernsthaften Strebens, erfüllt von Optimismus und dem Glauben an Aufstieg und Reichtum für Alle. Die charakteristischen Merkmale aus dieser Ära sind immer noch vorhanden, jedoch gekennzeichnet von grenzenloser Selbstbeweihräucherung, Kommerzialisierung und schierem Größenwahn. Denn die amerikanischen Intellektuellen sind weiterhin mit de……