Syrien: US-Kampfjets bombardieren Hadschin mit Phosphorbomben

Die us-geführte sogenannte Anti-IS-Koalition hat am Montag die ostsyrische Stadt Hadschin unter Einsatz von verbotenen Phosphorbomben angegeriffen.

Dies berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Russia Today.

Es ist nicht das erste Mal, dass die sogenannte Anti-IS-Koalition in Syrien Phosphorbomben einsetzt. Bereits am 13. Oktober verübte sie einen Schlag gegen diese Stadt unter Einsatz dieser Brandmunition.

Das syrische Außenministerium machte zuvor in zwei getrennten Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates auf den Einsatz von Phsophorbomben durch die us-geführte Koalition aufmerksam. In diesen…….