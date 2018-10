In den letzten Tagen berichteten Medien wiederholt von einem „Migrantenmarsch“ aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA. In der Kritik steht dabei US-Präsident Donald Trump wegen seiner konsequenten Migrationspolitik. Als Gegenstimme zeigt Kla.TV einen Auszug aus der Einschätzung von Peter Haisenko, deutscher Experte für Militärtechnik und Luftfahrt. Hier wäre auch für Europa und speziell für Deutschland zu empfehlen, genauer hinzusehen. „Fluchtursachen bekämpfen“ hat nämlich zwei Seiten.

