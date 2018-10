Merkels Spontan-Rückzug: Wer findet den Fehler?

B-Ware: Langsam aber sicher kommt der faulige Gestank, den tote Fisch dem Wesen nach vom Kopfe her verbreiten, in einer breiteren Öffentlichkeit an. Das Merkel-Märchen nähert sich dem letzten Aufzug. Nach Bayern- und Hessenwahl geht es langsam richtig zur Sache. Es brauchte noch die Hessen-Wahl, als persönliche Bestätigung für die Merkel selbst, dass auf Bundesebene irgendwas nicht richtig rundläuft. Sie hätte auf diese Bestätigungen gerne noch bis nach 2021 verzichten können. Aber der Gestank ließ sich offenbar nicht mehr allein aufs Kanzleramt begrenzen, in dem sie zur Zeit selbst noch die Düfte regulieren kann.

Den heutigen Presseberichten folgend, beginnt jetzt Merkels Rückzug auf Raten. Nur leider fängt sie am falschen Ende an. Merkel will nicht mehr für Parteivorsitz kandidieren … [SpeiGel auf Linie]. Damit möchte sie offenbar einigen Leuten……