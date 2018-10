Gefährliche Spiele: USA attackieren Russland mit Drohnen

© Foto: DoD/ U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 1st Class Kim McLendon

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat in der vergangenen Woche den USA vorgeworfen, mit Drohnen den russischen Stützpunkt Hmeimim in Syrien attackiert zu haben. Nach Angaben Moskaus wurden die Drohnen von Bord des US-Aufklärungsflugzeugs Poseidon-8 gesteuert.