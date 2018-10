Endlose US-Kriege: Es geht nur ums Geschäft

US-Army im Irak. Bild: Flickr / US-Army CC-BY 2.0

Die USA führen endlose Kriege die sie nicht gewinnen können. Warum? Weil das Ganze zu einem gewaltigen Wirtschaftszweig wurde.

In den letzten Jahrzehnten haben die USA immer wieder Kriege und Militärinterventionen geführt, die schon von vornherein militärisch gar nicht zu gewinnen waren. Zumindest so lange nicht, wie man keinen umfangreichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Kampfmitteln vorhat. Und obwohl man bereits seit gut 18 Jahren in Afghanistan, seit fast 16 Jahren im Irak und dazu noch in Syrien, Jemen und mehreren afrikanischen Ländern militärisch aktiv ist, scheint den Amerikanern die Lust an neuen Kriegen und Waffengängen noch nicht vergangen zu sein. Warum ist dem so?

Ganz einfach: Die Kriegsindustrie wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig……