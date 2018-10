DAS lebensspendende Spurengas: CO 2 . Bild: Bernd Wachtmeister / pixelio.de

Der Energiebedarf für das gesamte Einfang-und-Speicher-System wäre drei bis fünf mal so hoch wie die Energiemenge, welche man direkt aus dem Treibstoff auf Kohlenstoffbasis erzeugen könnte.

Das „Kohlenstoff-Einfang-Syndrom [Carbon Capture Syndrome]

Verschwendung von (fossil erzeugter) Energie durch sinnfreie „Rettet-das-Klima“-Programme: an sich steht das CCS-Acronym für Carbon Capture and Storage“. Ich habe mir erlaubt, dieses „CCS“ etwas anders zu interpretieren.

„Kohlenstoff“ – was auch immer

Natürlich ist mit diesem Unsinn von „Kohlenstoff“-Speicherung in Wirklichkeit immer „Kohlendioxid“ gemeint und nicht der elementare Kohlenstoff wie in Kohle oder Diamanten, auch nicht Kohlenstoff enthaltende Treibstoffe. Für alle Leser ohne Chemie-Hintergrundwissen sei erwähnt, dass dieser Unterschied gleichbedeutend ist mit den Unterschieden zwischen „Tag und Nacht“ oder „Himmel und Hölle“. Um hierauf nicht lange herumzureiten, wollen wir einmal so tun……