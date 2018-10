Die Werkstatt des Weihnachtsmannes ist in China – gefährliche Chemikalien incl.

Photographs by Ronghui Chen

Es weihnachtet, doch wissen Sie, woher die Weihnachtsdekorationen kommen, die jetzt überall angeboten werden? Vergessen Sie Lappland. Die wahre Heimat von Weihnachten ist eine seltsame und unbekannte chinesische Stadt namens Yiwu. Die Stadt Yiwu in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ist der größte Weihnachtsproduktionsstandort der Welt. Kinderspielzeug darf die Gesundheit und die Sicherheit der Kinder nicht gefährden, doch etwa 80 Prozent der Spielwaren für den europäischen Markt stammen heute aus China, gefährliche Chemikalien incl. Während noch immer in den Medien so getan wird, als würden die fleißigen Helfer vom Weihnachtsmann „am Nordpol“ arbeiten, sind die wahren Helfer die ausländischen Händlern, die ihre Ware aus der chinesischen Stadt Yiwu beziehen, auch „Santa’s Werkstatt im Osten“ genannt. Fast alle Weihnachtsdekorationen, die in China hergestellt werden, stammen aus der kleinen Stadt……