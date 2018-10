5.200 Soldaten sollen bis zum Ende der Woche an die Südgrenze geschickt werden – US General (Video)

5.200 US-Soldaten werden bis Ende der Woche an der Südgrenze der Vereinigten Staaten zu Mexiko eingesetzt, sagte der US-Luftwaffengeneral Terrence John O’Shaughnessy am Montag in Washington DC, als er neben dem US-Zoll- und Grenzschutzkommissar Kevin McAleenan vor der Presse sprach.

“Bis Ende dieser Woche werden wir über 5.200 Soldaten an die Südwestgrenze entsenden. Das ist nur der Anfang dieser Operation“, sagte O’Shaughnessy und fügte hinzu: “Das ist eine Ergänzung zu den 2.092, die bereits von unserem National Guard Operation Guardian Support eingesetzt werden.”

Die Soldaten wurden an die Grenze gebracht, “um die Fähigkeit der CBP (US Customs and Border Protection) zu verbessern, die Grenze zu verhärten und zu sichern”, sagte O’Shaughnessy.

Der General bestätigte, dass die Soldaten die ihnen vom US-Verteidigungsminister John Mattis übertragene Autorität haben und dass sie “mit Waffen ausgerüstet werden“.

“Ich denke, der Präsident hat deutlich gemacht, dass Grenzsicherheit nationale Sicherheit ist. Das ist die Richtung, die wir gegeben haben, das ist die Richtung, in die wir marschieren. Unser Auftrag ist sehr klar. Wir sind engagiert. Wir sind hier, um CBP zu unterstützen. Wir werden die Grenze sichern”, schloss O’Shaughnessy.

