Tschernihiv_181009

Der erste stellvertretende Vorsitzende des Komitees der Staatsduma Russlands Alexander Scherin nannte die Aufforderungen der Abgeordneten der ukrainischen Werchowna Rada, Tatjana Tschernovol, russische Lagerhäuser zu sprengen, Aufwiegelungsappelle.

Diese hatte die in letzter Zeit in der Ukraine in Brand geratenen und explodierten Munitionsdepots „Sabotage“ genannt und als Reaktion auf diese bisher unbeantwortete „Sabotage“ die Zerstörung von russischen Munitionsdepots gefordert.

Scherin nannte die Situation mit den ukrainischen Lagerhäusern eine „unsaub…..