Über Antisemitismus, kritisches Denken und Verschwörungstheorien

Ein bewaffneter Mann hat in Pittsburgh, Pennsylvania eine Synagoge angegriffen und dabei gerufen: „Alle Juden müssen sterben“. Der Verdächtige, Robert Bowers, hatte Berichten zufolge bereits vorher antisemitische Beiträge in sozialen Medien gepostet und wurde lebendig mit mehreren Schusswunden in Gewahrsam genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei dem Angriff elf Menschen getötet.

Ich habe nichts Interessantes oder Aufschlussreiches über Amerikas Massenschießereien zu sagen, außer den Punkt zu wiederholen, an dem ich immer wieder darauf hinweise, dass die Auswirkungen der modernen Kriegspropaganda auf die amerikanische Psyche von der wissenschaftlichen Forschung heftig unterschätzt und ignoriert werden. Ich glaube, dass das Thema US-Waffenkontrolle ein wenig außerhalb meiner souveränen Grenzen als australische Schriftstellerin liegt, da es nur die Amerikaner betrifft, so dass ich nicht wirklich etwas zu der primären Debatte um den Angriff beitragen kann. Es ist eine Debatte, die die Amerikaner miteinander führen müssen, also neige ich dazu, sie zu vermeiden.

Was ich zu bieten habe, ist eine kurze Beschreibung meiner Erfahrungen als Nebenbei-Bloggerin mit Verschwörungstheorien über das Judentum und jüdische Menschen, die viel über Verschwörungen schreibt, und die Eindrücke, die diese Begegnungen hinterlassen haben.

Tweet von Caitoz:

„Gerade als ich denke, dass dieser Job nicht noch seltsamer werden kann, finde ich heraus, dass irgendein Kerl rumläuft und schlecht gemachte Memes veröffentlicht, darüber wie schrecklich ich sei, weil ich Juden nicht hasse.“

Um klar zu sein, wenn ich von Antisemiten spreche, meine ich die…….