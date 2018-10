Prof. Alfred-Maurice de Zayas: „Die EU interessiert sich nur für Macht und Geld“

Alfred-Maurice de Zayas mit dem ehem. US-Präsidenten Carter (c) pivat

Alfred-Maurice de Zayas im Gespräch mit David Berger über die Islamisierung des Westens sowie die Rolle des Christentums und seiner Werte für die „Reconquista“ des Abendlandes.

Prof. Dr. Alfred-Maurice de Zayas, Jahrgang 1947, ist US-amerikanischer und Schweizer Staatsbürger. Er wuchs in Chicago auf, lehrte in den USA, Canada, und Spanien und lehrt heute an der Geneva School of Diplomacy in Genf. Er ist pensionierter UNO-Beamte, ehemaliger Chef der Beschwerdeabteilung im Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte und Sekretär des UNO Menschenrechtsausschusses.

Von Mai 2012 bis April 2018 war er Unabhängiger Experte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Er ist Mitglied im Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung und Beiratsmitglied des Zentrums gegen Vertreibungen des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Berlin. Felizitas Küble schrieb über ihn:

„Prof. Dr. Alfred de Zayas scheut keinen Konflikt mit der political correctness, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit geht.“

***

David Berger: Herr Professor, Sie gelten als einer der besten Kenner der Geschichte der Vertreibungen (und damit indirekt auch der Flüchtlingsthematik) in Europa im 20. Jahrhundert bis heute. Vor einigen Tagen hat die deutsche Bundeskanzlerin die in Deutschland stark zugenommen Massenzuwanderung seit 2015 mit der Wiedervereinigung 1989 verglichen (Wir berichteten). Ist solch ein Vergleich historisch tragbar?

Prof. Alfred-Maurice de Zayas: Ein derartiger Vergleich ist hirnverbrannt, Demagogie, eine billige Geschichtsklitterung, unwürdig einer Bundeskanzlerin, unwürdig einer ernst zu nehmenden Politikerin. Diese Art zu Argumentieren bestätigt die These von Thilo Sarrazin: „Deutschland schafft sich ab“. Die politische Kultur in den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland ist seit Jahrzehnten beklagenswert.

David Berger: Aber da gibt es doch noch……