Post-marxistische Konfrontation zwischen allen Gruppierungen erfolgreich: USA auf schnellstem Wege auf Revolution zu

Schlauer Post-Marxismus: Förderung des Weltkommunismus durch den Kulturmarxismus anstelle einer Arbeiterbewegung.

Dies ist die 2. Phase von Lenins marxistischer US- Revolution: 1. Gewalt basierend auf der Neger-Freiheitsbewegung, die sich mit Linkisten verbündet. 2. Gewaltfreie Revolution: Totalregierung durch Angst – gefördert von Politikern von oben – unterstützt durch den Druck der sozialistischen Minderheit von unten. In diesem Druckfeld wird der Mehrheitsbürger verwirrt sein und sich fragen: Mit so vielen Kräften, liege ich falsch? Wer im Zweifel ist, verliert immer – und der Sozialismus übernimmt die Herrschaft der Welt.

In den USA steigt der Ruf nach Revolution – wegen des orchestrierten Chaos.

Dahinter steht Rothschilds allgegenwärtiger Agent, George Soros, der über sich selbst sagt: “Ich bin eine Art von Gott, der Schöpfer von allem. Ich fühle mich wohl dabei.”

Und wie schafft er das? Dieser Herr des Chaos, George Soros regiert die Welt, indem er Politiker kauft und schikaniert – EINSCHL. PRÄS. TRUMP!

Alle unten erwähnten Unruhen gegen Trump werden irgendwie von George Soros geleitet und finanziert – der aber mit seinem….