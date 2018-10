Pentagon: Wir werden Truppen und Hubschrauber an die Grenze zu Mexiko bringen

Am Freitag bestätigte das Pentagon, dass rund 800 Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsandt werden. Dieses schließt sowohl aktive Diensttruppen als auch Truppen der Nationalgarde ein und schließt sich bereits der 2.100 Starke Truppen der Nationalgarde an.

Was die Truppen genau machen werden, ist nicht ganz klar. In einigen Berichten heißt es, dass sie ausschließlich Barrikaden und vorübergehende Barrieren errichten sollen, um zu verhindern, dass die Latein-amerikaner ins Land gelangen. Das Pentagon erwähnte auch Hubschrauber die zum Einsatz kommen sollten.

Pentagon-Beamte spielten die Ernsthaftigkeit der Mission herunter und sagten, dass sie nicht beabsichtigen, die Truppen aktiv an der Grenzkontrolle zu beteiligen. Homeland Security Secretary Kristjen Nielsen bestand jedoch darauf, dass die USA “ein souveränes Recht” haben, die Truppen zur Gefangennahme von Einwanderern zu benutzen, und fügte hinzu: “Wir haben im Moment nicht die Absicht, auf Menschen zu schießen“.

Präsident Trump hat nach Razzien an der Grenze gerufen und es als “nationalen Notstand” bezeichnet. Es ist jedoch nicht ganz klar, wie die Öffentlichkeit auf eine kinetische Militäroperation entlang der US-Grenze reagieren würde, bei der es zu Opfern unter den zivilen Migranten kommen könnte.